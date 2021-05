PSG - Mercato : Dani Alves regrette d'avoir snobé City pour Neymar et Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

C'est une interview explosive que Dani Alves a accordé au quotidien anglais The Guardian il y a quelques jours. Dedans, le latéral droit de 37 ans, qui termine sa carrière du côté de Sao Paulo, y explique notamment que tous les joueurs ayant quitté Lionel Messi et le FC Barcelone l'ont regretté. Et cela en pensant très fortement à Neymar. D'ailleurs, en parlant de son compatriote qu'il avait rejoint au PSG à l'été 2017, Alves a exprimé un gros regret…

"Je me suis trompé"

« Ç’aurait été merveilleux de travailler avec Pep Guardiola, un homme qui a changé ma vie. Ça me laisse un goût amer dans la bouche de ne pas l’avoir fait, de lui avoir fait faux bon. Je n’aime pas décevoir les gens, tout spécialement ceux qui ont cru en moi, qui m’ont fait confiance, qui m’ont aidé à faire de moi celui que je suis aujourd’hui. Je lui ai demandé pardon. Je me suis trompé. Mais je suis un être humain et je commets des erreurs. »

Pas sûr que Neymar pense différemment de son compatriote. Simplement, lui ne peut pas le dire car, quand il s'est risqué à évoquer son mal-être et une volonté de retourner à Barcelone, à l'été 2019, il avait eu beaucoup de mal à se faire pardonner ensuite. Comme avec Alves, la vérité sera dite dans quelques années…