PSG - Mercato : après Neymar, un autre Parisien sur le point de prolonger !

C'est ce que l'on appelle un retournement de situation ! En fin de contrat avec le Paris-Saint-Germain cet été, Julian Draxler semblait condamné à quitter le club de la capitale dans l’anonymat. Mais depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien et le départ de Thomas Tuchel, l’international allemand a retrouvé du temps de jeu et de la confiance.

Ainsi, ce revirement de situation aurait contraint le Paris Saint-Germain à revoir ses plans. Selon les informations de L'Equipe, Julian Draxler et le club de la capitale auraient en effet trouvé un accord contractuel. Le milieu de terrain devrait prolonger son bail de trois saisons supplémentaires. Un choix fort réalisé par l'ancien joueur de Wolfsburg, d'autant plus que ce dernier aurait refusé de rejoindre le Bayern Munich, qui lui proposait pourtant un salaire plus important que celui qu'il touchera les prochaines saisons (7 millions d'euros/an). Après Di Maria, Navas, Bernat et Neymar, le PSG continue son opération "prolongation".

🚨 Accord entre le PSG et Julian Draxler 🇩🇪 pour une prolongation de 3 ans !



Il voulait un contrat de 2 ans, mais il a finalement accepté plus long. Une baisse de son salaire a été prévue. Mauricio Pochettino a plaidé sa cause. 🔴🔵



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 9, 2021