PSG - Mercato : ce que coûterait un licenciement de Tuchel

Invité du Canal Football Club ce week-end, Leonardo a fait un large tour de l'actualité du PSG. Questionné sur Massimiliano Allegri, le Brésilien a démenti avoir contacté le technicien italien. Mais l'avenir de Thomas Tuchel sur le banc parisien reste incertain puisque l'Allemand entre dans la dernière année de son contrat.

L'Equipe avance les chiffres d'un éventuel licenciement. Et celui-ci coûterait très cher... « Remplacer maintenant l’ancien coach de Dortmund, qui émarge à environ 700 000 euros mensuels brut, et son staff (cinq personnes) coûterait très cher au PSG : entre 10 et 15 M€ », estime en effet le quotidien sportif.

Tuchel sauvé par le Covid ?

Tuchel, fort de la récente qualification du PSG en finale de Ligue des champions, aurait été sauvé par la crise sanitaire, qui a plombé les finances parisiennes. Et son avenir est entre les mains des dirigeants qataris. Le coût de son licenciement représenterait « une somme que le club n’envisage pas de dépenser dans un licenciement, notamment en raison de la crise sanitaire qui plombe ses comptes. Une telle option, qui dépendra des volontés du Qatar, se ferait alors au détriment de l’enveloppe de recrutement. Mais cette contrainte ne supprime pas pour autant les doutes de Leo sur le management de Tuchel et certaines de ses compositions d’équipe. »