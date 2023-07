PSG : Galtier sort du silence après son licenciement et zappe les supporters

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain, on le sait. Il a trouvé ces dernières heures un accord pour être libéré de son contrat et a laissé sa place à Luis Enrique. Sur le site officiel du club, Galtier s'est exprimé. Un discours qui ne mentionne en aucune manière les supporters parisiens.

Merci au président

"A l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire merci à l’issue de cette saison si intense. Merci à « mes » joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l’équipe derrière l’équipe (intendance et organisation), si indispensable et dévouée. Merci au département médical, si précieux.

Et surtout merci au Président Nasser al-Khelaifi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles. Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique."

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain s'est exprimé à la suite de son départ des Rouge et Bleu. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

