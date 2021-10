PSG - Mercato : Ibrahimovic pousse Mbappé au départ et tacle Messi & Co !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Zlatan Ibrahimovic (40 ans) n’a rien perdu de son sens de la répartie. À peine interrogé par Téléfoot, l’attaquant de l’AC Milan a fait comprendre à la France entière qu’elle n’avait rien à se mettre sous la dent depuis son départ du PSG !

Un joueur actuel pourrait-il reprendre le flambeau ou ce même Zlatan est-il surpris de jouer encore à 40 ans ? « Non je suis le meilleur, tu ne peux pas être surpris quand tu es le meilleur, a-t-il ironisé. Je continue pour faire un cadeau à tout le monde, pour les rendre tous meilleurs. Et je continuerai tant qu’on ne me dira pas que je suis vraiment fini, mais vraiment fini. »

« Aujourd’hui, le PSG n’est pas une équipe »

Interrogé ensuite sur les joueurs actuels qu’il apprécie, Ibrahimovic a sorti d’emblée le nom de Kylian Mbappé. « Mbappé j’adore, mais il faut qu’il se fasse mal, il est trop dans un confort, a-t-il analysé. S’il marche sur le feu, il sera encore meilleur. Il faut qu’il sente le goût du sang. Et pour cela, il être entouré de gens qui t’élèvent et non pas ceux qui te disent que tu es le meilleur. Voilà ce que je pense de sa situation au PSG. »

Est ensuit venue la question de l’arrivée de Lionel Messi au PSG... une équipe moins forte à ses yeux de celle qu’il occupait en son temps à Paris. « C’est un bon challenge pour lui, d’essayer quelque chose de nouveau après tant d’années à Barcelone, a-t-il commenté. C’est un club très ambitieux, qui connaît une forme d’ascension. Le club doit profiter de lui mais je ne vois pas cette équipe actuelle plus forte qu’à mon époque car aujourd’hui ce n’est pas une équipe. Peut-être plus tard mais pas maintenant. Moi, j’ai de très bons souvenirs au PSG. J’ai vu changer le club en 48 heures. J’en suis très fier. Sans moi, le PSG ne serait pas ce qu’il serait devenu aujourd’hui. »

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪à @telefoot_TF1 sur Mbappé 🇫🇷 : "J’adore, mais ce qu’il fait n’est pas encore assez. Il est trop dans un confort. Il faut qu’il marche sur le feu. Et s’il marche sur le feu, il sera encore meilleur. Imaginez comment il peut devenir fort s’il se fait mal." — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 31, 2021