PSG – Mercato : l'avenir de Zlatan Ibrahimovic est bel et bien scellé !

Revenu au Milan AC il y a un peu plus d'un an, Zlatan Ibrahimovic a vite montré qu'il était encore loin d'être fini malgré ses 39 ans. Et l'ancien buteur du PSG va être récompensé puisque le club lombard s'apprête à la prolonger d'un an.

« Nous sommes en contacts avancés pour prolonger son contrat. Il ne reste que quelques petits détails à régler mais ce sera fait rapidement », a indique Paolo Maldini, le directeur sportif milanais, sur Sky Italia. A bientôt 40 ans, Ibrahimovic est avec 15 buts en 16 matches disputés le meilleur buteur milanais cette saison en Serie A. En fin de contrat en juin, le Suédois va rempiler jusqu'en juin 2022.

