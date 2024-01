PSG - Mercato : l'heure de vérité pour ce bide de l'été ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Son transfert en avait surpris plus d'un. En provenance de Benfica, libre, et avec un statut de jeune milieu de terrain (19 ans), dont on se demandait bien entendu si il obtiendrait du temps de jeu.

Quelques minutes ce soir ?

La réponse est depuis connue et Luis Enrique ne compte pas sur Cher Ndour, déjà annoncé partant au mercato hivernal et qui n'a disputé en tout et pour tout que 25 minutes avec l'équipe première depuis le début de la saison. Reste que la composition de départ de ce soir de Luis Enrique, face aux amateurs de Revel, va tout de même en dire plus sur son avenir à court terme.

Comme le précise le quotidien régional, Le Parisien, "sa possible utilisation, ou non, face à un club amateur ce dimanche en dira peut-être un peu plus sur les intentions du PSG vis-à-vis de son jeune milieu de terrain dans le viseur de plusieurs clubs intéressés par un prêt cet hiver." On le sait, le SC Braga et Besiktas sont récemment venus aux renseignements.

