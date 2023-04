PSG - Mercato : la copine de Neymar lâche un énorme indice sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Toujours blessé depuis début 2023, Neymar vient d’annoncer une grande nouvelle avec la future naissance de son deuxième enfant. Fruit de son amour avec Bruna Biancardi, cet enfant vient enjoliver l’année de Neymar, déçu de son élimination en Coupe du Monde, à laquelle a suivi des matchs plutôt contrastés avec le PSG.

La copine de Neymar en plein apprentissage

Fait plutôt étonnant, Bruna Biancardi s’est récemment illustrée sur les réseaux sociaux, en train d’apprendre le français. Signe claire que Neymar se voit prolonger son aventure dans la capitale, et honorer son contrat qui encourt jusqu’à 2027. Il se dit également qu’il s’apprête à revenir le plus vite possible à Paris pour la préparation physique, afin d’être prêt pour la saison prochaine.

Pour autant, Luis Campos aimerait se débarrasser du numéro 10 brésilien, qui avait d’ailleurs eu des mots durs à son égard après la déroute de février face à Monaco. Alors que le trio de stars Neymar-Mbappé-Messi a encore déçu, Luis Campos aimerait insuffler un nouveau souffle à cette équipe, et ce sans Neymar.