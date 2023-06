PSG - Mercato : le futur contrat et la date de l’arrivée de Luis Enrique ont fuité

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Fabrizio Romano confirme que l’arrivée de Luis Enrique est en bonne voie au PSG, avec un dénouement du dossier dans maximum 48 heures. « Le Paris Saint-Germain s'attend à sceller l'accord avec Luis Enrique cette semaine, car les derniers détails restants concernent le personnel d'entraîneurs et leurs contrats, a-t-il indiqué sur Twitter cette nuit. Luis a déjà accepté le poste car les pourparlers entreront dans leur phase finale dans les prochaines 24/48 heures. »

