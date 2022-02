PSG - Mercato : le Real Madrid hausse son offre, Mbappé prêt à jouer un sale tour !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les faits et gestes de Kylian Mbappé ne seront jamais autant scrutés que ce soir pour le choc des 8es de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (21h). Le champion du monde 2018 sait que tous les projecteurs seront braqués sur lui après avoir revendiqué son envie de signer à la Casa Blanca l’été dernier.

Si les négociations avec les dirigeants du PSG autour d’une prolongation sont encore d’actualité, L’Équipe rappelle qu’un départ au Real Madrid n’est pas encore assuré au prochain mercato estival. Et pour cause, un élément est passé inaperçu fin août : Mbappé et le champion d’Espagne ne se seraient jamais vraiment mis d’accord sur les termes d’un contrat qu’on devine extrêmement complexe.

Mbappé prolifique contre les clubs espagnols

ABC a conscience de cette anomalie et a donné des informations sur ce point précis en ce jour de match. Comme l'explique la publication espagnole, les dirigeants du Real Madrid auraient augmenté leur offre pour proposer désormais un salaire de 25 millions d'euros net par saison à Mbappé, avec un contrat de six ans à la clé.

Si on évoquait jusqu'ici une prime à la signature de 40 millions d'euros, voici qu'elle s'élèverait de plus désormais à 50 M€ ! Rien ne sera débloqué avant la fin de la saison. D’ici là, Mbappé aura eu le temps de faire souffrir le Real Madrid dès ce soir. Et les chiffres parlent en sa faveur puisqu’il a marqué lors de ses 3 derniers matchs disputés face aux clubs espagnols en C1, avec un total de 5 buts ! Thibaut Courtois est prévenu : son possible futur coéquipier est prêt à lui jouer un très mauvais tour.

