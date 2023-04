PSG – Mercato : les critiques, son avenir… Donnarumma se livre !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Arrivé au PSG en tant que Champion d’Europe avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a apporté tout son talent dans la capitale. Parfois critiqué, il s’en sert pour essayer de s’améliorer, « Cela fait partie du jeu…C’est comme ça dans le football. Je suis habitué, j’en ai tellement reçu. Aujourd’hui, j’ai les épaules assez larges pour les gérer même si parfois elles sont injustes », a-t-il expliqué dans un entretien accordé à beIN Sport.

« Elles ne m’atteignent pas et me font rien du tout. Tu sais parfois, malheureusement, il y a des moments où rien ne va. Mais le plus important, est de rester soi-même, concentré, solide et ne pas s’arrêter de travailler. Si tu travailles, si chaque jour tu donnes le maximum, tout rentre dans l’ordre », a confié l’Italien.

Donnarumma veut rester

Performant et décisif, Gianluigi Donnarumma semble se plaire au PSG. La suite pour l’international italien pourrait bien continuer dans le club de la capitale lui qui est en contrat jusqu’en juin 2026. « Mon avenir je le vois clairement ici. J’espère remporter de nombreux trophées et de belles victoires pour ce club. Ce club qui m’a tant donné et qui m’a toujours fait confiance. J’espère lui rendre cette confiance. Je suis vraiment très heureux ici. Je m’y sens comme à la maison », a-t-il annoncé. Des propos retranscrits par Canal Supporters.