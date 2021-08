PSG - Mercato : Lionel Messi à Reims, l'Espagne a tout suivi !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

C'était attendu. Et pas nécessairement qu'en France. On parle ici de la grand première de Lionel Messi avec le PSG, hier soir sur la pelouse du Stade de Reims avec une victoire parisienne sur le score de 2-0. En Espagne, la rencontre était également télévisée. Sur le réseau social Twitch ainsi que sur Telecinco, chaîne TV qui avait payé les droits cette rencontre.

Et de toute évidence, les premières foulées Made in France de la Pulga ont fait un carton. Ainsi, Telecinco a rassemblé entre 2 et 3 millions de téléspectateurs, avec 18,6% de part de marché en moyenne. Sur Twitch, via cette fois la chaîne d'Ibai Llanos, il y eut un pic à 500 000 personnes et pas loin de 2 millions de spectateurs en moyenne.

Comme quoi, l'Espagne n'est pas (encore) disposée à oublier le génial argentin.