PSG – Mercato : Luis Campos a donné sa réponse à Chelsea

Si une folle rumeur a laissé entendre que Chelsea pourrait confier le rôle de directeur sportif au conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi Luis Campos, celle-ci est désormais tué dans l'oeuf. Comme le rapporte le journaliste américain Ben Jacobs, le Portugais ne figure plus parmi les options des Blues qui ont fait du jeune directeur sportif du RB Salzbourg Christoph Freund (45 ans) sa priorité.

Même via sa société personnelle, Luis Campos ne pourra pas aider Chelsea de quelques moyens que ce soit, Paris a bien pris soin d'insérer une clause dans son contrat l'empêchant de prêter main forte à un club de la même stature.

Bien que le nouveau propriétaire du club londonien Todd Boehly apprécie Luis Campos, ce dernier a confirmé hier dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC Sport sa volonté de travailler sur un cycle de trois ans avec le PSG.

L'ancien architecte de l'AS Monaco et du LOSC s'est cependant plaint du Mercato, estimant l'effectif incomplet du fait des contraintes économiques qui planaient sur Paris du fait du fair-play financier... En plus de Milan Skriniar (Inter Milan), Luis Campos souhaitait recruter le défenseur français du Bayern Munich Lucas Hernandez mais a été éconduit par le joueur lui-même ...

