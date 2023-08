PSG, Real Madrid - Mercato : Sarkozy fait une grande annonce sur l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le feuilleton entre Kylian Mbappé, le Real Madrid, et le PSG aura agité le mercato estival. L’attaquant français jouera sous les couleurs parisiennes cette saison, une nouvelle qui fait le bonheur d’un ancien président français.

Sarkozy est content du choix de Mbappé

Interrogé par Le Parisien, Nicolas Sarkozy déclare : « Je suis content que Mbappé reste, et je trouve que la solution choisie est la bonne pour lui, le club et l’Équipe de France. Je pense que Nasser s’exprimera là-dessus à la fin du mercato. ». On savait l’ancien président fan du PSG et proche de Nasser al-Khelaïfi.

