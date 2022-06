PSG : Messi a un argument en or massif pour faire taire ses détracteurs à Paris

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

L’arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain l’été dernier est sûrement le moment le plus marquant de 2021 pour tout amateur de football. Les attentes étaient tellement immenses que beaucoup sont restés sceptiques quant à son rendement sur le terrain après l’achèvement de cette première saison hors de Barcelone.

Avec 11 buts et 14 passes décisives en 34 apparitions on peut discuter des chiffres sur ses statistiques, mais pas sur son bilan financier. Marca s’est intéressé au bilan comptable de l’arrivée de Messi au PSG et les résultats sont affolants. L’argentin aurait rapporté plus de 700 millions d’euros en l’espace d’un an au club de la capitale. Jamais un club français n’avait gagné autant sur une saison.

Un bilan monstrueux financièrement, inquantifiable en termes d’image

Avec une augmentation de 13% des revenus, Marc Armstrong le responsable sponsoring du club a avoué « Nous avons sûrement vu une croissance dans les domaines où nous pouvions conclure des accords entre 3 et 5 millions et maintenant ils sont entre 5 et 8, donc l'impact est considérable »

L’image du PSG a changé totalement de dimension. Même si cela génère moins de recettes pour le club, plus’dun million de maillots de Paris ont été vendus cette saison. Un record. 60% d’entre eux étaient floqués du numéro 30. Sans compter la communauté qui a triplé sur les réseaux spciaux. Avant le transfert de Messi le PSG comptait moins de 20 millions de followers. Ils sont aujour’dhui plus de 60 millions.

💰 Les revenus que Leo Messi à apporter au PSG au cours de sa première année à environ 700 millions ( Marca ) :



▪️ 300M en parrainage

▪️ Augmentation de 30 à 40 % des ventes de t-shirts

▪️ plus grand afflux de public

▪️ plus de visites au Musée et boutiques pic.twitter.com/BFYdvGyFA4 — Tout_savoir__infos_foot (@Toutsavoirinfo1) June 24, 2022

Pour résumer Presque un an après l’un des transferts les plus médiatisés de l’histoire tous sports confondus il est l’heure de faire les comptes pour le PSG. Le bilan en chiffres des retombées économiques de Lionel Messi au PSG est affolant. Marca parle entre autres de 700 millions d'euros.

Yann Noailles

Rédacteur

Podcast Men's Up Life