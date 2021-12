PSG : mercato, Messi, Mbappé, Pochettino avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Marco Verratti

"Faire attention avec lui physiquement ? Marco est un joueur très fort, très compétitif. On le voit aux entraînements, il ne lâche jamais rien. Physiquement, il est très, très costaud, mais il a également eu de la malchance avec certaines blessures et avec des coups reçus."

Le RC Lens

"On devra améliorer notre efficacité offensive. Lens, c'est costaud, c'est une très bonne équipe, avec un bon entraîneur. Il faudra aussi répondre physiquement car cette formation est très athlétique."

Messi

"La question à poser n'est pas de savoir combien de buts il marquera. Leo a toujours marqué, il en marquera. C'est juste une question de temps. rassurez-vous, ça finira par venir."

Mauro Icardi

"Il a eu un problème dernièrement, tout le monde est au courant. Mais il est de nouveau bien, il travaille. Et saisira l'opportunité de jouer dès qu'il l'aura."

Mbappé

"Je n'ai pas vu les gestes de mauvaise humeur que vous évoquez. On a parlé ensemble de son match contre Nice. Sa position face à l'OGC Nice était entre les espaces. Mais en seconde période, cela s'est mieux passé pour lui."

Mercato

"Je n'attends pas l'ouverture du mercato pour imaginer signer de nouveaux joueurs. Ca ne se passe pas comme ça. On en est encore loin et on travaillera avec les dirigeants en temps voulu."

Le groupe à Lens

"Il y aura des changements dans l'équipe demain. En défense déjà puisque Kimpembe a ressenti une gêne musculaire contre Nice. Ramos ? Sa charge de travail a été adaptée pour une fatigue musculaire suite à la reprise en compétition. Il reprendra l'entraînement avec le groupe dimanche."