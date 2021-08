PSG - Mercato : Messi ne fera pas de vieux os à Paris, il a déjà choisi son futur club !

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Lionel Messi ne s’attendait sans doute pas à la folie qu’il a lui-même provoquée en signant au PSG cet été. En débarquant en L1 en provenance du FC Barcelone, l’attaquant argentin a secoué toute la France et réussit l’exploit de faire passer la crise sanitaire au second plan pendant quelques jours.

Depuis, « La Pulga » a pris ses quartiers en région parisienne et compte louer un appartement sans acheter de résidence pendant toute la durée de son contrat. Ce détail, révélé par RMC Sport cette semaine, est un signe qu’il ne compte pas passer sa vie à Paris. Et pour cause, Messi rêverait toujours d’un avenir doré en MLS !

The Mirror explique même que Messi discute déjà avec un club pour l'après-PSG : l'Inter Miami. Selon le média anglais, David Beckham parle avec l'Argentin d’une arrivée dans deux ans... lui qui a récemment acheté un bien immobilier dans la ville floridienne après y avoir passé une partie de ses vacances estivales. Le « Spice Boy » en a également profité pour lui vanter les nombreuses affaires qui pourraient l’attendre aux Etats-Unis, comme la possibilité de s'offrir une franchise en MLS. Sur ces points, le PSG ne pourra pas lutter.

[#Mercato🔁] David Beckham discuterait déjà avec Leo Messi pour qu’il rejoigne l’Inter Miami à la fin de son contrat avec Paris.



(@MirrorFootball) pic.twitter.com/4tyKQXfNNH — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 22, 2021