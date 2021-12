PSG – Mercato : Messi, Pochettino... une recrue estivale s'agace des critiques

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

A la veille de recevoir Bruges en Ligue des champions, Mauricio Pochettino, critiqué en ce moment, comme Lionel Messi, et Achraf Hakimi se sont présentés en conférence de presse ce lundi. L'Argentin s'est voulu rassurant. « On connaît le processus, on sait où on va, a-t-il expliqué. Au-delà de la tempête qu’il peut y avoir, on ne veut pas s’écarter de la direction qu’on a prise, on restera dans cette idée. Après la tempête viendront les beaux jours. On pourra profiter et faire profiter à tous les gens qui aiment le club. Je me sens bien, je me sens tranquille car j’ai le soutien de mes joueurs. »

Hakimi demande un peu de temps

Des propos confirmés par le Marocain. « Les gens critiquent toujours, qu'on joue bien ou mal. Je crois que les gens auront toujours quelque chose à dire. Nous respectons la critique, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs ici, à Paris. On essaie d’abord de bien s’entendre entre nous, de comprendre les idées du coach, pour ensuite mettre en pratique les consignes de l’entraîneur. Il faut être patient avec ça, cela demande du temps. Petit à petit, je pense qu’on va s’améliorer. »

🔴 Sergio Ramos est forfait face à Bruges.



"Il poursuit son travail de réintegration progressif avec le groupe pour les trois prochains jours", précise le communiqué du PSG. — RMC Sport (@RMCsport) December 6, 2021