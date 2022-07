PSG : Mercato, Neymar, Galtier... Daniel Riolo fracasse la révolution du club !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Le PSG a remporté ses trois premiers matches de pré-saison au Japon et peut préparer sereinement la suite du mercato et le Trophée des Champions de dimanche face au FC Nantes, à Tel Aviv. Daniel Riolo, très attentif tous les changements opérés au club cet été, craint déjà le pire.

« Pour l’instant ça ressemble à : défense centrale à 3, les 3 stars devant et le flou ailleurs. Verratti et Vitinha vont vraiment former le milieu ? Avec deux mecs sur les côtés et les 3 devant ? J’y crois pas une minute, a-t-il analysé sur RMC Sport. Avec cette compo, c’est fin de saison au mois de mars. » Au sujet du mercato et du nouveau code de conduite instauré par Luis Campos et Christophe Galtier au Camp des Loges, Riolo fait la soupe à la grimace.

« Avec Galtier, on est passé de Dior à Celio en un mois. Mais pourquoi pas ? Neymar ? La star a pris un savon mémorable et a perdu son grotesque statut d’intouchable. Du coup, il est obligé de dire partout qu’il va faire une grande saison, a-t-il ajouté. Ça a commencé par la discipline et la rigueur. On va maintenant prendre le petit déj' et le déj' ensemble !!! Sacrée révolution ! 10 ans d’errements pour arriver à ça ! Et pas de téléphone pendant les repas ! C’est pas Galtier, c’est Pancho Villa qui est arrivé. »