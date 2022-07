PSG - Mercato : Neymar rattrapé par un dossier explosif au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Du 17 au 31 octobre prochain des échéances importantes attendent le PSG avec notamment un match de poules et deux rencontres de Ligue 1. Pendant cette période, la star Brésilienne du club, Neymar, se rendra au tribunal de Barcelone, sur le banc des accusés aux côtés de ses anciens présidents Sandro Rosell et Josep Bartomeu. En cause, une plainte pour corruption et d'escroquerie dans le cadre du transfert de la vedette de Santos au Barça en 2013 selon le journal El Pais.

2 ans de prison et 10 millions d'amende requis

Le parquet requiert 10 millions d'euros d'amende et 2 ans de prison contre le joueur, ainsi que 8,4 millions d'euros au FC Barcelone qui se passerait bien d'un tel contretemps alors que le club sort à peine la tête de l'eau et tente un mercato fou. Décidément, le fantôme de Bartomeu revient une nouvelle fois hanter les Catalans et pourrait perturber la saison de l'attaquant parisien, lui qui a promis une très grande année avec le club de la capitale.

La DIS demande pire pour Neymar

La DIS, une société brésilienne, est à l'origine de cette plainte puisque la firme qui détenait 40% des droits du joueur lorsqu'il évoluait dans son club formateur, s'estime lésée. Le parquet et la DIS considèrent qu'en 2011, Neymar Sr., père et agent du joueur, avait signé, en compagnie de son fils, deux contrats avec les Blaugranas en ignorant que les droits du virevoltant attaquant appartenaient à Santos et à la DIS. L'entreprise qui se dit victime d'un supercherie, réclame alors une indemnisation de 150 millions d'euros, une amende plus lourde pour Neymar et son père, et une peine de prison plus longue, allongée à 5 ans, et durant laquelle le prodige auriverde n'aurait pas le droit de jouer au football.

Les vieux démons ressurgissent pour Neymar et son ancien club qui avaient pourtant, tous les deux, toutes les cartes en main pour réaliser une grande saison.