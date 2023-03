PSG - Mercato : Paris durement impacté par l’arrivée du Qatar à Manchester United ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG ne sera peut-être bientôt plus le seul grand club européen appartenant au Qatar. La fondation qatarie Nine Two cible en effet Manchester United, emmenée par Jassim Bin Hamad Al Thani, qui est prêt à débourser plus de cinq milliards d’Euros pour prendre possession des Red Devils. Objectif de Doha : faire de MU le plus grand club du monde.

Et selon RMC, ce ne serait pas sans conséquences pour le PSG... « Sur le papier, l'offre réalisée via la Fondation Nine Two, est complètement différente juridiquement de QSI, actionnaire du PSG. Néanmoins, il pourrait y avoir une rivalité entre les deux clubs sur le marché des transferts. Si Manchester United est dirigé par des Qataris, il sera intéressant de voir comment les dossiers sont arbitrés », indique le média.

On se dirigerait donc vers un nouveau duel entre « frères ennemis » pour dominer le marché des transferts puis que le Qatar est bien parti pour prendre la main sur les Red Devils. Comme confirmé vendredi par Fabrizio Romano, le Sheikh Jassim Al Thani est convaincu de sa victoire avec MU, lui qui a présenté la plus belle offre avec un plan pour investir dans l'équipe, la formation et les infrastructures.