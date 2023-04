PSG - Mercato : Pilar Rubio folle de rage, Ramos a une autre destination que Paris en tête

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L’Arabie Saoudite deviendrait-elle l’Eldorado des footballeurs en fin de carrière. On connaît déjà la tribu de grands joueurs d’Al-Nassr, guidée par Cristiano Ronaldo, et un nouveau nom devrait s’y ajouter en la personne de Sergio Ramos. Cependant, la compagne de Sergio Ramos, Pilar Rubio, apprecierait énormément la vie parisienne, et ne verrait pas d’un bon œil ce départ.

Des retrouvailles avec CR7 ?

Cinq ans après le départ de Cristiano Ronaldo du Real, Sergio Ramos pourrait retrouver son ancien coéquipier, avec qui il a déjà tout gagné en club. De quoi permettre à Al-NAssr de constituer une équipe qui ne ferait pas tâche dans les grands championnats européens. Reste à voir si l’Espagnol sera conquis par l’idée.