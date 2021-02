PSG - Mercato : Pochettino a blacklisté une recrue de Leonardo

Choisir, c'est renoncer. Et un entraîneur de football de haut niveau, qui possède un effectif élargi, est obligé de laisser des joueurs sur le côté. Généralement, ce sont les jeunes, surtout dans les clubs ayant l'ambition du PSG. Mais il peut y avoir des exceptions et Mauricio Pochettino est en train d'en faire une de taille avec Rafinha.

Pochettino n'est pas fan de Rafinha

Selon Le Parisien du jour, l'entraîneur argentin ne "serait pas un grand fan" du Brésilien, arrivé l'été dernier : “Pochettino voit un joueur incapable de s’imposer au FC Barcelone – son club formateur – qu’il a définitivement quitté en octobre dernier pour le PSG, peut-on lire dans le quotidien régional. Rafinha n’est certainement pas dupe de ce déficit de confiance, et sait qu’il va devoir redoubler d’efforts pour s’imposer, a minima, dans la rotation du parisienne".

Omar Da Fonseca confirme que l'ancien Barcelonais va avoir des difficultés à s'imposer auprès de Pochettino, même si lui aurait aimé le voir jouer un peu plus : “C’est le type de joueur qui vient en complément, un second couteau. Ce genre de mec ne va jamais faire la première page, n’a pas de crise d’ego ou de fierté. À la Masia, Rafinha cassait tout, il sortait du lot. Puis, ses qualités sont devenues trop généralistes. On l’a utilisé partout et il n’est jamais devenu indiscutable, indispensable. Il est beau, élégant, il joue bien mais il ne peut pas être le premier violon ni le tambour, alors on le met où il y a un manque. Moi, j’aurais aimé qu’il joue plus.“