PSG - Mercato : Pochettino en lieu et place de Tuchel, il applaudit un tel choix

Toujours étrange de faire comme si. Alors que rien n'est, à cette heure, encore officiel. Mais il ne fait (presque) plus de doute que Thomas Tuchel ne sera plus l'entraîneur du PSG dans les prochaines heures, remplacé par un certain Mauricio Pochettino, ancien joueur du PSG et remercié il y a quelques mois par les Spurs de Tottenham.

Alors que l'éviction de Tuchel demeure incomprise par certains, d'autres s'en félicitent. Qui ? Un ex-coéquipier de Pochettino, justement, Didier Domi, qui, au travers d'un entretien accordé au Parisien, a dit tout le bien qu'il pensait de cette arrivée au club. "J’adore l’idée qu’un ancien revienne à la maison, car il appartient déjà à la famille. Comme Leonardo, il apporte de la compétence tout en ayant le crédit de son passé au club. Il coche toutes les cases. Il a tout pour réussir : un bon relationnel avec les joueurs et une bonne organisation avec son staff. Il sait gérer la pression et ses idées du football collent avec Paris. Il a toutes les cartes en main."