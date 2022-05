PSG - Mercato : la décision de Mbappé, son avenir, la polémique Gueye... Pochettino déballe tout avant Metz

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

La décision de Mbappé

"Je ne connais pas sa décision. C'est une décision personnelle, en lien avec le club. Ce n'est pas à moi de communiquer sur ce sujet. Il y a beaucoup d'informations et de rumeurs. Je n'ai pas l'information et je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je suis le coach du PSG et j'aimerais qu'il reste encore pendant plusieurs années. Je ne sais pas quand l'annonce aura lieu et si c'est le club ou lui qui va l'annoncer."

Son avenir

"Je ne vois de raisons pour lesquelles je ne serais plus là la saison prochaine. J'ai encore une année de contrat."

Son pire souvenir de la saison

"Le grand objectif est de gagner la Ligue des champions, c'est une obsession pour le club. Ce serait quelque chose de magique. Le pire moment de la saison? La fin de match contre le Real Madrid. Mais les joueurs ont réussi à se relever pour gagner le titre en Ligue 1."

Le départ de Di Maria

"C'est la même chose que la question sur Kylian Mbappé. Je ne suis pas la bonne personne pour parler de ce sujet. J'ai l'information, oui, mais c'est au club et au directeur sportif de communiquer."

La polémique Gueye

"Ma position est la même qu'après la rencontre. Il y a eu des raisons personnelles, c'est un cas individuel. On verra pour la composition du groupe de demain, mais il s'est entraîné normalement cette semaine."

Conférence de presse de Mauricio Pochettino avant Paris Saint-Germain - FC Metz 🔴🔵 https://t.co/NRJkDk18Pb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2022

Pour résumer L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, était présent ce samedi en conférence de presse à la veille du dernier match de la saison face à Metz.

Fabien Chorlet

Rédacteur