PSG - Mercato : Pogba répond à l'intérêt de Leonardo !

Paul Pogba était de sortie en ce jeudi 10 juin ! A quelques jours de la rencontre entre l'équipe de France et l'Allemagne, le milieu de terrain s'est présenté en conférence de presse devant plusieurs journalistes pour évoquer de nombreux sujets d'actualité. Le joueur de Manchester United a logiquement été interrogé sur son avenir, plus précisément sur les rumeurs faisant l'objet d'un intérêt du PSG.

"Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser", a ainsi plaisanté Paul Pogba dans des propos rapportés par RMS Sport.

Alors que le PSG serait intéressé par le profil de Paul Pogba, le principal intéressé a avoué être concentré sur l'Euro avec l'équipe de France.