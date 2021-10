PSG - Mercato : Ramos, Mbappé, Messi, Neymar... les 4 vérités de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ramos est-il hors du coup ?

« Peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014, ou celle de Messi et Neymar. Ils doivent s'habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu'ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être à leur niveau. S’ils récupèrent cette étiquette, bien sûr, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Mais le combat commence pour trouver la meilleure version de chacun. L'orchestre doit être juste. »

Mbappé va-t-il partir au Real Madrid ?

« L’idée était que Kylian Mbappé reste avec nous et lui je l’ai vu tranquille. C’est un grand pro, il a respecté son contrat. C’est un garçon intelligent, jeune mais mature. En tant que joueur il est extraordinaire. Il est le présent et le futur. »

Neymar est-il ingérable ?

« Neymar a une excellente relation avec tout le monde. Il a un grand cœur. Il est sensible, aime prendre les gens dans ses bras. Puis il a ce côté compétitif, sauvage. C’est un type fabuleux. »

