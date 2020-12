PSG - Mercato : Thomas Tuchel, départ acté et indemnités dévoilées

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce serait désormais dans les tuyaux. Du moins entre les avocats des deux parties. Le PSG et son ancien entraîneur, Thomas Tuchel, auraient donc trouvé un accord financier pour la résiliation du contrat du technicien. Ce sont deux médias allemands, Spox et Goal, qui ont donné l'information tard hier soir.

Depuis quatre jours, et l'annonce faite de son renvoi par Leonardo, Tuchel attendait de ses avocats qu'ils trouvent une issue avec le club parisien.. L'indemnité de départ de l'Allemand serait comprise entre 7 et 8 millions d'euros. Toujours selon les mêmes médias, cette somme correspondrait au paiement des six derniers mois de salaire de Tuchel, lié au PSG pour encore six mois avec un salaire mensuel brut de 625 000 euros. Divers bonus devraient également être rajoutés.