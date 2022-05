PSG - Mercato : un autre entraîneur hyper coté que Zidane est actuellement à Paris !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Tous les supporters du PSG se sont enflammés hier en apprenant que Zinédine Zidane était à Paris en même temps que l'émir. Mais a priori, ce n'était que pour assister à Roland Garros, même si cela n'entraverait pas une possible entrevue entre le Marseillais et les dirigeants du club de la capitale. Cependant, ZZ n'était pas le seul entraîneur de football très coté présent dans les tribunes des cours de tennis.

En effet, Marcelo Gallardo a également profité de mini-vacances pour poser ses valises à Paris, comme l'a révélé le magasine argentin El Grafico. El Muneco, dont le River Plate a pulvérisé l'Allianz Lima (8-1) mercredi en Copa Libertadores, a donc choisi de passer quelques jours en Europe, ce qui ne manque pas d'interroger, lui qui est courtisé après avoir ramené les Millonarios au somment du football sud-américain. En plus de faire pratiquer un football offensif et beau à regarder à ses équipes, l'ancien meneur de jeu connaît la maison puisqu'il a déjà joué au PSG (2007-08). Est-il vraiment à Paris juste pour assister à Roland Garros ?

🎾 Marcelo Gallardo, presente en Roland Garros



✅ El técnico de River comenzó sus mini vacaciones y viajó a Francia 🇨🇵 a seguir el segundo Grand Slam del año



📷 Batata Clerc compartió una foto con él pic.twitter.com/1rUCgoUu2I — El Gráfico (@elgraficoweb) May 27, 2022

Pour résumer Si Zinédine Zidane fait rêver le PSG et ses supporters, un autre technicien très coté est lui aussi présent dans la capitale actuellement : Marcelo Gallardo (River Plate). L'Argentin, qui a porté le maillot bleu et rouge, assiste également à Roland Garros.

Raphaël Nouet

Rédacteur