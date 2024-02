PSG Mercato : un dossier bientôt finalisé, un gros chantier en attente ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG aura un nouveau visage la saison prochaine. Et pour cause, son attaquant vedette, Kylian Mbappé, sera parti sous d'autres cieux comme vous le savez.

La nouvelle figure du club sera, et ce n'est pas une nouveauté, le milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery. Ce dernier, sous contrat jusqu'en 2025, n'a pas encore prolongé, mais selon RMC, "il y a eu des avancées significatives dans les négociations dernièrement. Dans l’esprit des dirigeants, il ne fait aucun doute que le milieu va étendre son bail." Par ailleurs, et cela concerne cette fois le secteur défensif, le Lillois Leny Yoro figure plus que jamais dans les petits papiers de Luis Campos. Seul bémol, l'intérêt du Real Madrid.

Il y aurait, dans ce secteur, trois noms inscrits dans une short-list en cas de refus de Yoro. Toujours selon RMC, figurent deux joueurs de très haut-niveau, dont un Français. A suivre...

Podcast Men's Up Life