PSG - Mercato : un proche annonce du grand Messi pour 2022-23

Six buts et 14 passes décisives en 26 matches de championnat, ça ferait le bonheur de n'importe quel joueur. Mais Lionel Messi n'est pas n'importe qui. Et comparées à ses standards barcelonais, ses stats parisiennes font presque pitié. Mais rassurez-vous, ça devrait changer en 2022-23. Selon le grand ami de La Pula Sergio Agüero, l'attaquant a eu besoin de temps pour s'acclimater à son nouvel environnement et à partir d'août, il va de nouveau carburer au super :

« Messi était toujours en train de s’adapter à une ligue différente lors des mois écoulés, a expliqué l'éphémère Barcelonais au site stake.com. Sa performance globale a malgré tout été bonne. Si nous mettons à part la Ligue des champions, ils ont gagné le championnat facilement. L’équipe parisienne est composée de joueurs d’élite et Messi est un gagnant. Je suis sûr que sa deuxième saison sera encore meilleure. » Lors de sa dernière saison barcelonaise, Lionel Messi avait inscrit 30 buts rien qu'en Liga...

El “Kun” Agüero cree que Lionel Messi triunfará con el Paris Saint-Germain https://t.co/wCiuYAa92h — futbolfrances.com (@futbolfrances_) May 29, 2022

Pour résumer Ami de Lionel Messi, le retraité Sergio Agüero est persuadé que La Pulga en a terminé avec son acclimatation à Paris, la France et la Ligue 1. Et qu'à partir de la saison prochaine, il retrouvera ses standards du FC Barcelone.

Raphaël Nouet

Rédacteur