PSG - Mercato : une annonce retentissante est tombée pour Harry Kane

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

« Harry Kane peut absolument gagner un trophée aux Spurs, mais être une légende est également important. J'espère qu'un jour il y aura une statue de Harry devant notre stade, a expliqué le président de Tottenham à Cambridge Union. Le fait qu'il soit le meilleur buteur des Spurs, il entre dans l'histoire. »

Daniel Levy: “Harry Kane can absolutely win a trophy at Spurs, but being a legend is also important. I hope one day there is a statue of Harry outside our stadium”, told @cambridgeunion. 🚨⚪️ #THFC



“The fact that he’s top scorer of Spurs, he’s making history”. pic.twitter.com/5OdXPLn3cM