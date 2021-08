PSG - Mercato : une première tension apparaît dans le vestiaire

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Ce n'est pas littéralement une surprise. Et le PSG, qui a émerveillé le monde du football lors du mercato en allant chercher Lionel Messi au FC Barcelone, a également pris des risques en s'attachant, comme gardien numéro 2, un titulaire en puissance, récemment sacré champion d'Europe. On parle ici, et vous l'avez compris, de Gianluigi Donnarumma qui, ce soir à Brest, prendra place sur le banc des remplaçants.

Comme le quotidien l'Equipe le raconte ce matin, la tâche s'annonce compliquée pour l'entraîneur, Mauricio Pochettino. Pourquoi ? Parce que Donnarumma, arrivé du Milan et auteur d'un superbe Euro, est décidé à prendre la place de Navas, ce dont le Costaricain ne veut, logiquement, pas entendre parler.

Problème, et toujours selon l'Equipe, Navas, l'un des principaux leaders du vestiaire, a déjà laissé apparaître d'évidents signes de nervosité lors de la préparation estivale. Et si Donnarumma vivait mal, sur le long terme, son statut de numéro 2, quelques signes de tensions pourraient voir le jour. Alors que le dossier Kylian Mbappé n'est toujours pas réglé.