PSG - Mercato : une rencontre aurait eu lieu ce lundi entre Zidane et Al-Khelaïfi

Depuis plusieurs jours, Zinedine Zidane est à Paris. L’ancien entraîneur du Real Madrid a notamment assisté à la finale de la Ligue des champions et à un match de Roland-Garros. La présence de Zizou à Paris a beaucoup fait parler surtout quand on sait qu’il est la priorité du club de la capitale pour remplacer Mauricio Pochettino. Une réunion aurait même eu lieu, hier.

Selon Mundo Deportivo, Zinedine Zidane a rencontré le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ce lundi. Toujours selon le média espagnol, le club de la capitale proposerait à l’ancien entraîneur du Real Madrid un salaire de 25 millions d’euros net par saison. Même si Zizou ne semble pas convaincu par le projet, une nouvelle réunion est prévue entre les deux camps.

🚨 Reunión entre Zidane y el PSG



🤔 El club francés le trasladó ya formalmente la oferta para hacerse cargo del equipo



🔜 Todavía quedan cosas por cerrarse y podría haber una nueva reunión



✍️ @RamonFuentes74 https://t.co/MF9Wb0N82v — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 31, 2022

Adam Duarte

Rédacteur