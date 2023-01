PSG - Mercato : une signature qui fait débat est imminente !

Le PSG a récupéré tous ses Mondialistes. Lionel Messi, le dernier arrivé eu égard à son titre avec l’Argentine, devrait pouvoir faire son retour à la compétition ce mercredi pour la réception du SCO d’Angers, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 (21h).

En attendant, une signature pourrait intervenir. Si Christophe Galtier en dire peut-être plus demain en conférence de presse entre midi et deux, le spécialiste italien des transferts Nicolo Schira confirme que la prolongation de Marquinhos serait imminente.

Celle-ci, qui a pris plus de temps que prévu en raison de désaccord en termes salariaux et de durée de contrat, serait enfin verrouillée. Capitaine exemplaire du PSG ces dernières saisons, le défenseur brésilien n’est pourtant que l’ombre de lui-même depuis quelques mois. Encore plus depuis son échec au Mondial ?

#Marquinhos is one step away to extend his contract with #PSG until 2027. #transfers #Paris