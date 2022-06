PSG - Mercato : une vielle connaissance du LOSC et Mourinho dans les valises de Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Les jours passent et on ne sait toujours pas qui sera le prochain entraîneur du PSG. Quand le départ de Mauricio Pochettino sera enfin officialisé, Luis Campos devrait accélérer sur ce dossier prioritaire pour sa propre crédibilité et la planification de la saison prochaine.

Pour l’heure, on sait juste que sa cible numéro 1 se nomme Christophe Galtier. Selon Foot Mercato, l’actuel entraîneur de l’OGC Nice ne serait pas le seul ancien collaborateur du LOSC à poser ses valises au PSG en cas d’aval de Doha. João Sacramento devrait ainsi accompagner Galtier au PSG.

Arrivé fin 2017 à Lille, l’adjoint portugais avait quitté le club nordiste en novembre 2019 pour rejoindre José Mourinho à Tottenham, puis à l’AS Rome, avant de s'émanciper en janvier dernier. D'autres adjoints seront ajoutés au staff mais, pour l’heure, Paris n'a pas contacté le Gym au sujet de « Galette. »

🚨Info : En cas de venue de Christophe Galtier 🇫🇷 au #PSG, Luis Campos 🇵🇹 a prévu de lui ajouter des adjoints de qualité.



• Notamment Joao Sacramento 🇵🇹, que Galtier 🇫🇷 a connu à Lille, et ancien adjoint de Mourinho🇵🇹.https://t.co/BDxv7Ko2lZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 15, 2022

Pour résumer Cité comme priorité de Luis Campos pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Christophe Galtier pourrait être accompagné dans sa future mission par un ancien collaborateur du LOSC : l'adjoint Joao Sacramento.

Bastien Aubert

Rédacteur