PSG - Mercato : vers un nouveau coup de pouce de l'Emir Al-Thani à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG va devoir changer beaucoup de choses cet été pour arrêter les désillusions en Ligue des Champions une bonne fois pour toutes. Outre la prolongation de Kylian Mbappé, l’Émir du Qatar pourrait donner un coup de pouce dans un autre dossier.

“L’Équipe“ annonce que la compagnie Qatar Airways pourrait devenir sponsor maillot du club de la capitale pour une somme aux alentours de 60 ou 70 millions d’euros. Ce nouveau sponsor viendrait remplacer Accor, actuel sponsor, qui ne renouvellera pas le contrat.

🚨 Accor ne sera plus le sponsor maillot du PSG la saison prochaine.



Son remplaçant pourrait être Qatar Airways.

Il y a déjà des discussions. Si accord il y a, Paris devrait continuer à percevoir environ 60-70 M€ / an.



(@lequipe) https://t.co/b8vYn5TeR8 pic.twitter.com/jKkXTPtXZw — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2022

Pour résumer Un grand renouveau devrait voir le jour au PSG cet été. L’Émir Al-Thani pourrait donner un coup de pousse pour un nouvel accord. Qatar Airways pourrait devenir sponsor maillot du club de la capitale après la fin du contrat avec Accor.

Adam Duarte

Rédacteur