PSG : Zlatan Ibrahimovic voulait mettre Leonardo à la porte

Dans son nouveau livre "Adrénaline. Mes histoires inédites", Zlatan Ibrahimovic a révélé qu'il s'est proposé au Paris Saint-Germain comme directeur sportif pour prendre la place de Leonardo.

« Été 2021. C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : "Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe". Nasser a ri, mais il n'a pas dit non. Mino Raiola était aussi d'accord. Il m'a dit : "C'est ton rôle idéal. Tu dois y aller, point" », a raconté l'attaquant de l'AC Milan avant d'affirmer que certains joueurs du PSG étaient favorables à cette proposition.

« Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. L'un m'a dit : "Zlatan, toi seul peux remettre de l'ordre et amener de la discipline dans l'équipe." Un autre : "Zlatan, si c'était toi, cette chose dans le vestiaire n'aurait pas eu lieu." J'ai aimé le projet mais ça ne suffisait pas pour empêcher le sentiment de peur et de panique que je ressentais à l'idée d'arrêter ma carrière de footballeur. Une chose, c'est de le dire, une autre de le faire. Je serais allé à Paris, j'aurais observé l'entraînement de l'équipe et je me serais demandé mille fois : "Pourquoi as-tu arrêté ?" »

