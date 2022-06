PSG : Messi a deux bonnes raisons d’être revenu à Barcelone

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Nous vous en parlions hier, l’évènement qui attend Lionel Messi à Barcelone, c’est d’abord de fêter ses 35 ans en compagnie de sa famille et ses amis. La petite fête est prévue le 24 juin avec entre autres Jordi Alba et Sergio Busquets. Hier soir, la Pulga a dévoilé une autre belle raison de son retour dans la cité catalane su son Instagram.

Le septuple Ballon d’or Sant Joan de Deu de Barcelone pour rendre une visite au centre de cancérologie pédiatrique. Lionel Messi a été le principal mécène dans la construction de l’établissement. Par l’intermédiaire de sa fondation et avec celle du FC Barcelone en 2018, il a participé grandement à la collecte des 30 millions d’euros nécessaires au projet pour élaborer un des plus grands établissements européens de lutte contre le cancer chez l’enfant.

Il a posté le message suivant sur Instagram : Je voulais vraiment visiter le centre de cancérologie pédiatrique du @sjdhospitalbarcelona, ​​la vérité est que c'était très excitant de voir comment tout s'est passé cet après-midi, maintenant que les travaux sont terminés. Je voulais féliciter tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Je suis très heureux d'avoir pu apporter mon grain de sable et je tiens également à remercier toutes les personnes qui se sont jointes pour aider à lutter contre le cancer infantile. Merci beaucoup !!!

Pour résumer Lionel Messi est rentré à Barcelone pour les vacances. L'argentin est revenu dans la cité catalane avec sa famille pour fêter ses 35 ans prochainement, mais aussi pour rendre une visite à l'hôpital Sant Joan de Deu. Il est venu inspecter les travaux terminés au centre de cancérologie infantile qu'il a en grande partie financé avec le FC Barcelone il y a 4 ans.

Yann Noailles

Rédacteur