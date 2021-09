PSG : Messi a fait changer d'avis un grand fan de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Des dangers de parler trop vite… Fin juillet, le boxeur Tony Yoka, fan de foot, du PSG et de Cristiano Ronaldo, s'était enflammé sur les réseaux sociaux quand il lui avait été suggéré que la victoire de Lionel Messi en Copa América en faisait le favori du Ballon d'Or 2021 : "On vit une époque où on veut donner le Ballon d’Or a un joueur qui finit 3e de Liga, éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions, qui a perdu la finale de la Supercoupe d’Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire… juste parce qu’il a mis 4 buts face au Chili, l’Équateur et la Bolivie. S’il gagne, ce sera le Ballon d’Or le plus moche et éclaté de l’histoire".

Sauf que depuis, bien sûr, Messi a signé à Paris. Et Yoka a donc dû faire amende honorable dans les colonnes du Journal du Dimanche : "Après ça, mon équipe m’a coupé des réseaux sociaux…. En fait, en grand supporter de Cristiano Ronaldo, j’ai eu un débat avec des amis sur leur rivalité. J’ai posté un échange dans une story et ça a pris des proportions incroyables. Je crois que c’est même passé sur BFMTV. Ça m’a fait rigoler, c’était un peu absurde. Mais je voulais aussi souligner qu’un gars comme N’Golo Kanté, qui a tout gagné dernièrement, méritait la distinction. En attendant, je suis hyper content de voir Messi au PSG, qui vient de faire le meilleur mercato de son histoire. D’autant que j’ai des amis là-bas, comme Presnel Kimpembe, avec qui j’en ai un peu parlé."

