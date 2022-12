PSG : Messi a fait une nouvelle victime de taille au Mondial

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Malgré la victoire de l'Argentine aux tirs au but contre les Pays-Bas (2-2, 4-3 t.a.b) en quart de finale de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi n'a guère apprécié l'arbitrage de Mateu Lahoz lors de cette rencontre. "Je ne peux pas m’exprimer sur l’arbitre, mais il va falloir que la FIFA fasse quelque chose. On ne peut pas désigner un arbitre qui n’est pas à la hauteur pour des matchs aussi importants", a pesté la Pulga quelques secondes après le coup de sifflet final.

Fin de Coupe du monde pour Lahoz

Si la FIFA n’a pas directement sanctionné l'arbitre espagnol, elle a écouté la star argentine et n'a pas désigné Mateu Lahoz pour arbitrer une des deux demi-finales, la finale ou encore la petite finale. Mateu Lahoz a donc été renvoyé chez lui en Espagne et n’arbitrera plus lors de ce Mondial.

#LoMásLeído Mateu Lahoz regresa a España... y se pierde su 'sueño' de pitar la final#Qatar2022 https://t.co/VZVVUg50ZQ — MARCA (@marca) December 12, 2022

