PSG : Messi a mis son club dans l'embarras, Mbappé moqué, les ultras en colère

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le Paris Saint-Germain était tout fier de présenter hier jeudi son quatrième maillot. Tout blanc, il est un hommage au maillot extérieur des mythiques Chicago Bulls de Michael Jordan, désormais sponsor technique du club de la capitale. Si elle est jolie esthétiquement, cette tunique, qui sera portée ce soir pour la réception de Rennes, a fait grincer des dents et provoquer des moqueries.

Tout d'abord, lors de la photo de présentation, il a failli y avoir un gros bug avec Lionel Messi. La star argentine étant l'égérie d'Adidas, pas question pour elle de porter des chaussures Nike, comme l'ensemble de ses partenaires sur le cliché. Visiblement, elle n'a pas voulu transiger puisque pour faire bonne figure, un carré sur lequel on peut lire "Jordan - PSG - Printemps 2022" a été placé juste devant ses pieds !

Mais ce n'est pas tout : la presse espagnole s'est évidemment beaucoup amusée du fait que Kylian Mbappé, également présent sur la photo, affichait un large sourire en portant ce maillot blanc. Elle était unanime pour dire que la couleur du Real Madrid lui allait très bien. Enfin, le blanc, c'est aussi la couleur de l'ennemi marseillais. Quand on sait que les ultras parisiens ont exprimé leur colère pas plus tard que lundi concernant le manque de respect de l'équipementier pour les couleurs historiques du club, qui ne joue même plus à domicile avec des maillots rouge et bleu roi, on peut s'attendre à des banderoles salées...

Lionel Messi posó en la presentación de la nueva camiseta del PSG pero un detalle en sus pies se robó las miradas https://t.co/uIC5pUaRad — LA 100 (@la100fm) February 10, 2022