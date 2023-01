PSG : Messi a mis un premier éclat post-Mondial à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Un peu moins d'un mois après son sacre avec l'Argentine à la Coupe du monde 2022, Lionel Messi a fait son retour avec le Paris Saint-Germain lors de la victoire contre le SCO d'Angers (2-0), le 11 janvier dernier.

Le maillot de Messi vendu une fortune aux enchères

Alors que le club de la capitale met désormais aux enchères les tuniques portés par ses joueurs, ce premier maillot du PSG porté par Lionel Messi, en tant que champion du monde, aurait été vendu 43 623 euros, selon les informations du Parisien. La Pulga a mis un sacré coup d'éclat à Kylian Mbappé, dont les maillots arborées face au RC Lens (1-3) et face au RC Strasbourg (2-1) auraient été achetés respectivement 14 083 et 15 017 euros.

Fabien Chorlet

Rédacteur