PSG : Messi a repoussé le cadeau de bienvenue de Neymar, il s'explique

Dans un entretien à France Footbvall, ce samedi, Lionel Messi revient sur son 7e Ballon d'Or. Il est aussi question, bien sûr, de son arrivée au PSG cet été. Et l'Argentin glisse cette anecdote sur Neymar : « Le 10, c'était lui. Moi, j'étais nouveau au club, je venais pour aider. C'était un geste extraordinaire de sa part. Je m'y attendais, car je connais « Ney ». Nous avons passé du temps au Barça et nous sommes amis. Il me semblait plus juste qu'il garde le numéro 10. C'est pourquoi j'en ai pris un autre qui me plaisait (le 30). »