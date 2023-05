PSG : Messi a séché l'entraînement, d'autres joueurs défient Galtier !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Ce mardi matin, L'Equipe en dit plus sur le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite pour honorer une obligation commerciale. On apprend que l'Argentin a quitté Paris sans l'accord de Luis Campos et Christophe Galtier, qui avaient donné rendez-vous aux joueurs au Camps des Loges hier pour une session d'entraînement ! Cela afin de les sanctionner après la défaite contre Lorient (1-3). Les proches de l'Argentin assurent qu'après avoir déjà été reporté à plusieurs reprises, ce voyage ne pouvait pas l'être une nouvelle fois. Et que la direction était au courant. Il n'empêche que ce voyage a surpris beaucoup de monde au club, à commencer par les propres partenaires du septuple Ballon d'Or.

Les joueurs savent que ce n'est pas l'entraîneur qui décide...

Par ailleurs, on apprend que l'autorité de Christophe Galtier est mise à mal par plusieurs joueurs. Par Carlos Soler, notamment, qui se serait pris le bec avec son entraîneur à la mi-temps de PSG-Lorient après une remarque. Par Marquinhos, qui a dit publiquement que sa tactique à quatre défenseurs ne fonctionnait pas. Et de façon plus générale, selon L'Equipe, par un effectif qui pense plus à son avenir qu'à la fin de saison. Et qui sait que les vraies décisions ne sont pas prises par Galtier ou par Campos mais à Doha. Bref, c'est le chaos au PSG alors qu'il reste cinq journées à disputer !

La une du journal L'Équipe du mardi 02 mai pic.twitter.com/fGa55TBYij — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 1, 2023

