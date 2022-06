PSG : Messi a torpillé la carrière d'un crack, Mbappé est prévenu !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

N'est pas Lionel Messi qui veut. C'est la conclusion de la punchline de Massimiliano Allegri au sujet de Paulo Dybala. L'entraîneur de la Juventus Turin a validé le départ de la pépite argentine, surnommée La Joya et comparée à La Pulga à ses débuts, après sept saisons chez les Bianconeri et il a expliqué pourquoi à la chaîne DAZN : "Paulo doit redevenir lui-même. Il y a un moment où il s'est laissé déborder par le fait d'être le nouveau Messi. Il a beaucoup à offrir car il a des qualités techniques extraordinaires et il joue d'une manière divine, mais il doit se recentrer sur ses qualités physiques et techniques, ne pas se prendre pour un autre".

Un danger qui pourrait guetter de nombreux jeunes joueurs tant Lionel Messi a épaté la planète entière pendant des années et tant tout le monde aimerait jouer comme lui. A priori, Kylian Mbappé n'est pas concerné puisqu'il a des qualités très différentes et n'évolue pas au même poste. Mais au cas où, le mauvais exemple de Dybala sert de signal d'alarme !

Pour résumer Laissé libre par la Juventus Turin, Paulo Dybala s'est pris un tacle énorme de Massimiliano Allegri, qui estime qu'il a trop voulu se prendre pour Lionel Messi. Un véritable avertissement pour les autres grands joueurs, dont son coéquipier au PSG Kylian Mbappé.

