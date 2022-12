PSG : Messi a trouvé un jeune crack estampillé Real Madrid meilleur que lui !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lionel Messi (35 ans) a encore fait parler la poudre hier, confirmant qu’il pourrait s’agit de son Mondial. Face à la Croatie (3-0), l’attaquant de l’Argentine a exprimé tout son talent pour marquer un penalty en force et distiller une passe décisive à son nouvel acolyte Julian Alvarez (22 ans).

L’attaquant de Manchester City, double buteur face aux Vatreni, est devenu le facteur X de l’Albiceleste. Remplaçant au début du Mondial, le joueur a même été porté aux nues par la star du PSG. « Julian était un ton au-dessus de tout le monde, c’est lui qui aurait mérité le trophée de joueur du match », lui a ainsi rendu hommage Messi après avoir cette distinction pour la quatrième fois depuis le début du Mondial.

Marca rappelle une anecdote savoureuse au sujet d’Alvarez, qui avait fait un essai au Real Madrid à 12 ans mais qui était trop jeune pour y rester sans sa famille. « Le Real Madrid ne pouvait pas me recruter définitivement et nous ne pouvions pas déménager avec toute ma famille, a rappelé l'attaquant argentin dans le quotidien madrilène. J’ai donc dû retourner à Cordoba. » Si la Maison blanche a gardé un œil sur lui quand il brillait sous les couleurs de River Plate, c’est Manchester City qui a su se montrer le plus convaincant en l’achetant pour près de 18 M€, l’hiver dernier, avant de le prêter à River jusqu’à l’été.