Pendant les matchs de la Coupe du Monde, les plus grands joueurs de la planète s'affronteront avec leurs équipes nationales pour tenter de remporter le plus prestigieux des trophées. Parmi les joueurs très attendus se trouvent Kylian Mbappé avec la France, Cristiano Ronaldo avec le Portugal, mais aussi Neymar avec le Brésil et Lionel Messi avec l'Argentine.

Neymar vs. Messi, une question de passes décisives

Et justement, les deux derniers cités, tous les deux joueurs du PSG, vont batailler pour autre chose que la victoire finale. Comme rapporté par PopFoot, Neymar est le joueur qui a délivré le plus de passes décisives en sélection nationale (54), devant Lionel Messi (50). Si l'Argentin parvient donc à enchaîner les assists au Qatar, il pourrait dérober la première place qu'occupe Neymar au classement des joueurs du Mondial avec le plus grand nombre de passés décisives. Les deux Parisiens seront rivaux au Qatar, et non plus coéquipiers !