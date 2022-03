PSG : Messi a un sérieux compte à régler avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Il n’y a pas que Kylian Mbappé dans la vie, il y a Lionel Messi aussi. Ce mardi, l’attaquant argentin du PSG barre d’ailleurs la Une de L’Équipe sous le titre évocateur « Attendu comme le Messi. » Le quotidien sportif retrace ainsi sur une double page les nombreux exploits réalisés par « La Pulga » contre le Real Madrid lorsqu’il portait le maillot du FC Barcelone. Tout au long de ses années en Catalogne (2004-2021), l’Argentin a d’ailleurs fait du stade Santiago-Bernabeu l’un de ses jardins favoris.

En 22 visites, Messi présente ainsi un bilan largement favorable avec 12 victoires, 3 nuls et 7 défaites avec quelques moments d’anthologie qui ont écrit sa légende. Avec le temps, la source s’est néanmoins asséchée. Son dernier but dans l’antre du Real Madrid remonte au 23 décembre 2017, un penalty à l’occasion d’un succès en Liga (3-0). Depuis, le joueur de 34 ans est resté muet lors de ses quatre dernières visites à Madrid (février 2019 en Coupe du roi, mars 2019, mars 2020 et avril 2021 en Liga).

Plus globalement, le crack du PSG reste même sur 8 matches sans avoir marqué contre les Merengue (2-2, le 6 mai 2018 au Camp Nou)... soit 695 minutes, sa plus longue disette face au grand rival ! Jusqu’à aujourd’hui, Messi a disputé une seule rencontre de Ligue des champions à Bernabeu. En demi-finales aller 2011, il avait signé un doublé pour lancer son équipe vers la finale (2-0, 1-1 au retour). Il s’agit d’un motif d’espoir à saisir à quelques heures du choc tant attendu.

