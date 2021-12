PSG : Messi agacé et embarrassé par Mbappé après Monaco ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le fait ferait presque froid dans le dos : Lionel Messi n’a inscrit qu’un seul but après ses dix premiers matches disputés en Ligue 1 cette saison. Il s’agit de son pire total en première division à ce stade de la compétition depuis l’exercice 2005-2006. Ce n’est peut-être pas le pire pour le crack argentin du PSG.

« Le plus inquiétant est ailleurs : voir Lionel Messi, certes auteur de la passe décisive sur le deuxième but, dans cet état a quelque chose de triste, observe L’Équipe ce lundi. Comment, en L1, le septuple Ballon d’Or peut-il être aussi imprécis ? Oui, les plus optimistes diront qu’il manque de réussite – cinq montants touchés cette saison dont le poteau hier (71e). Mais tout de même. Le contraste avec l’impression de facilité de Mbappé a quelque chose de gênant. »

Messi a filé directement aux vestiaires

La comparaison avec l’aérien Mbappé pourrait-elle embarrasser Messi ? « Il a livré une prestation globale quelconque, poursuit le quotidien sportif. Plus inquiétant, même si cela n’est pas nouveau depuis qu’il a signé dans la capitale, la lenteur de sa mise en action interroge. Bien plus que sur sa vitesse de course, c’est sur les enchaînements, le contrôle-passe ou quand il faut se retourner qu’il apparaît le moins tranchant et le plus souvent à la merci de l’adversaire. »

Preuve que sa prestation et sa soirée dans son ensemble, n’a pas été totalement à son goût : une fois le coup de sifflet final donné, Messi a vite regagné les vestiaires. Son septième Ballon d’Or semblait déjà loin.

Mbappé s'éclate, Messi s'égare



